Сегодня день рождения Ивана Лендла и Шамиля Тарпищева

Сегодня 58 лет исполняется Ивану Лендлу. Уроженец Чехословакии, игравший в 1978-1994 годах, Лендл выиграл 94 одиночных титула и по этому показателю уступает только Роджеру Федереру (97) и Джимми Коннорсу (109). Из них 22 титула завоеваны на аналогах современных «Мастерсов» (в свое время был рекордсменом, с тех пор его обошли Федерер, Надаль и Джокович).

Лендл сыграл в 19 финалах «Большого шлема», из которых выиграл восемь. Пять раз побеждал на итоговых турнирах (Tour Finals) и дважды – на итоговых серии WCT. В течение 11 лет подряд доходил минимум до одного финала «Шлема» за сезон – позднее повторить подобное удалось только Питу Сампрасу. Обладатель Кубка Дэвиса-1980 в составе сборной Чехословакии.

Впервые первой ракеткой мира Лендл стал в 1983 году и всего провел на вершине рейтинга 270 недель – достижение, которое с тех пор превзошли только Сампрас и Роджер Федерер.

Сумма призовых за карьеру – более 21 000 000 долларов. В 2001-м введен в Международный зал теннисной славы. В 2012-17 с перерывами тренировал Энди Маррея (выиграли три «Шлема» и две Олимпиады).

Также сегодня 70-летие отмечает Шамиль Тарпищев – мастер спорта по теннису, многолетний капитан сборных СССР и России в Кубках Дэвиса и Федерации. В разное время был советником Президента России по физкультуре и спорту (1992-1994), президентом Национального фонда спорта (1992-1994) и пр. С 2002-го – член президиума Совета при Президенте России по физкультуре и спорту. Член Исполнительного комитета Олимпийского комитета России (с 1994) и Международного олимпийского комитета (с 1996), а также обладатель медали ITF «За заслуги в теннисе» (1988), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени (2018), Почета (1994) и Дружбы (2017).