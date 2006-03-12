Рейтинг АТР. Дель Потро стал 8-м, Пуй – 12-м, Баутиста-Агут вошел в топ-20

По итогам прошедшей недели победитель турнира в Акапулько Хуан Мартин дель Потро стал 8-й ракеткой мира, а чемпион Сан-Паулу Фабио Фоньини – 19-й.
Победитель турнира в Дубае Роберто Баутиста-Агут вошел в топ-20, а финалист Люка Пуй обновил личный рейтинговый рекорд и стал 12-м.
Финалист турнира в Сан-Паулу Николас Харри поднялся на 12 строчек и приблизился к топ-60.
Emirates ATP Rankings
Положение на 5 марта 2018
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|10060
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|9460
|3 (3)
|Марин Чилич (Хорватия)
|4870
|4 (4)
|Григор Димитров (Болгария)
|4635
|5 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|4540
|6 (6)
|Доминик Тим (Австрия)
|3810
|7 (7)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|3280
|8 (9)
|Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
|3200
|9 (8)
|Кевин Андерсон (ЮАР)
|3080
|10 (10)
|Джек Сок (США)
|2650
|12 (15)
|Люка Пуй (Франция)
|2455
|16 (23)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|2255
|19 (20)
|Фабио Фоньини (Италия)
|2190
|31 (32)
|Андрей Рублев (Россия)
|1433
|41 (41)
|Карен Хачанов (Россия)
|1235
|57 (52)
|Даниил Медведев (Россия)
|924
|61 (73)
|Николас Харри (Чили)
|872
|76 (74)
|Евгений Донской (Россия)
|707
|95 (94)
|Михаил Южный (Россия)
|604