Рейтинг АТР. Дель Потро стал 8-м, Пуй – 12-м, Баутиста-Агут вошел в топ-20

По итогам прошедшей недели победитель турнира в Акапулько Хуан Мартин дель Потро стал 8-й ракеткой мира, а чемпион Сан-Паулу Фабио Фоньини – 19-й.

Победитель турнира в Дубае Роберто Баутиста-Агут вошел в топ-20, а финалист Люка Пуй обновил личный рейтинговый рекорд и стал 12-м.

Финалист турнира в Сан-Паулу Николас Харри поднялся на 12 строчек и приблизился к топ-60.

Emirates ATP Rankings

Положение на 5 марта 2018

