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    Рейтинг АТР. Дель Потро стал 8-м, Пуй – 12-м, Баутиста-Агут вошел в топ-20

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль рейтинги Хуан Мартин дель Потро ATP Григор Димитров Марин Чилич Кевин Андерсон Фабио Фоньини Давид Гоффен Роберто Баутиста-Агут Джек Сок Доминик Тим Николас Харри Люка Пуй Александр Зверев

    По итогам прошедшей недели победитель турнира в Акапулько Хуан Мартин дель Потро стал 8-й ракеткой мира, а чемпион Сан-Паулу Фабио Фоньини – 19-й.

    Победитель турнира в Дубае Роберто Баутиста-Агут вошел в топ-20, а финалист Люка Пуй обновил личный рейтинговый рекорд и стал 12-м.

    Финалист турнира в Сан-Паулу Николас Харри поднялся на 12 строчек и приблизился к топ-60.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 5 марта 2018

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Роджер Федерер (Швейцария) 10060
    2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 9460
    3 (3) Марин Чилич (Хорватия) 4870
    4 (4) Григор Димитров (Болгария) 4635
    5 (5) Александр Зверев (Германия) 4540
    6 (6) Доминик Тим (Австрия) 3810
    7 (7) Давид Гоффен (Бельгия) 3280
    8 (9) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) 3200
    9 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) 3080
    10 (10) Джек Сок (США) 2650
    12 (15) Люка Пуй (Франция) 2455
    16 (23) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 2255
    19 (20) Фабио Фоньини (Италия) 2190
    31 (32) Андрей Рублев (Россия) 1433
    41 (41) Карен Хачанов (Россия) 1235
    57 (52) Даниил Медведев (Россия) 924
    61 (73) Николас Харри (Чили) 872
    76 (74) Евгений Донской (Россия) 707
    95 (94) Михаил Южный (Россия) 604

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