Люка Пуй: «Переехал в Дубай после того, как Федерер пригласил меня потренироваться»

Француз Люка Пуй, на прошлой неделе проигравший в финале турнира в Дубае, прокомментировал то, что живет в этом городе.

«Я впервые приехал в Дубай к . В 2014 или 2015 году он пригласил меня потренироваться. И как-то мы с тренером шли, и я сказал: «Мне тут хорошо. Отличная атмосфера, прекрасные тренировки».

По сравнению с Парижем погода в Дубае отличная. Я как раз искал место для тренировок – особенно зимой. И в Дубай можно приезжать тренироваться в ноябре-декабре, он может стать базой. Поэтому я принял такое решение.

Конечно, еще большой плюс – это налоги. Я не буду скрывать это. Но в первую очередь я принял такое решение, потому что приехал сюда с Роджером, и мне очень понравилось».