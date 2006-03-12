Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Люка Пуй: «Переехал в Дубай после того, как Федерер пригласил меня потренироваться»

    Теги Роджер Федерер ATP Люка Пуй

    Француз Люка Пуй, на прошлой неделе проигравший в финале турнира в Дубае, прокомментировал то, что живет в этом городе.

    «Я впервые приехал в Дубай к Роджеру Федереру. В 2014 или 2015 году он пригласил меня потренироваться. И как-то мы с тренером шли, и я сказал: «Мне тут хорошо. Отличная атмосфера, прекрасные тренировки».

    По сравнению с Парижем погода в Дубае отличная. Я как раз искал место для тренировок – особенно зимой. И в Дубай можно приезжать тренироваться в ноябре-декабре, он может стать базой. Поэтому я принял такое решение.

    Конечно, еще большой плюс – это налоги. Я не буду скрывать это. Но в первую очередь я принял такое решение, потому что приехал сюда с Роджером, и мне очень понравилось».

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться