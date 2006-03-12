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    Люка Пуй: «Хочу войти в топ-10, попасть на итоговый турнир в Лондоне»

    Теги ATP Роберто Баутиста-Агут Dubai Duty Free Tennis Championships Люка Пуй

    Француз Люка Пуй, в финале турнира в Дубае проигравший испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счетом 3:6, 4:6, прокомментировал свой результат.

    «Я боролся до самого конца, но Роберто просто был сильнее. Теперь мне нужно отдохнуть и лететь в США. Это длинный перелет – 12 часов. Но мне нужно быть готовым к турниру в Индиан-Уэллсе.

    Это была хорошая неделя, было много хорошего. Посмотрим, как все пойдет дальше. Но я очень доволен тем, как играл, как справился с адаптацией после Марселя. Я не знал, что делать, но я очень доволен тем, как все вышло. Теперь мне нужно двигаться дальше».

    Также француз рассказал о своих целях на остаток сезона.

    «Войти в топ-10, постараться попасть на итоговый турнир в Лондоне. Безусловно, это одна из моих целей. Я хочу выиграть как можно больше турниров, как можно дальше пройти на «Больших шлемах».

     

     

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