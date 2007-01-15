Билли Джин Кинг: «Больше не считаю, что арена Маргарет Корт должна так называться. После ее слов, что дети трансгендеров – исчадия ада»

Экс-первая ракетка мира и одна из основательниц WTA Билли Джин Кинг накануне Australian Open заявила, что турнирная арена должна быть переименована из-за уничижительных высказываний Корт о сексуальных меньшинствах.

Напомним, 75-летняя Корт, занимающаяся религиозной деятельностью, – известная противница однополых браков и любого законодательного расширения прав ЛГБТК-сообщества. 74-летняя Кинг же, наоборот, еще в 80-е совершила каминг-аут, а в 2009-м получила Президентскую медаль Свободы за «борьбу за равенство по всему миру». При этом теннисистки поддерживают доброжелательные отношения, а Кинг в 2003-м стала одним из инициаторов присвоения имени Корт (тогда) второму корту Australian Open и еще несколько месяцев назад утверждала, что переименовывать арену не нужно.

«Если бы я играла сейчас, то на этот корт бы не вышла. И я больше не считаю, что арена должна носить ее имя.

Тогда, в 2003-м, я очень хотела, чтобы она получила такое признание как именной корт. Но еще я считаю, что, когда твоим именем называют какое-то общественное пространство, ты не можешь не быть доброжелательным, великодушным и гостеприимным. До недавнего времени я спокойно относилась ко всему, что она говорит, но в какой-то момент это уже сильно меня задело. Я лесбиянка.

Я понимаю, что невозможно просто взять и убрать ее имя с корта. Но это мое мнение. Если бы кто-то отпускал подобные комментарии о коренном населении, или евреях, или ком-то еще, мне трудно представить, что учреждения продолжили носить имя этого человека. Возможно, на ЛГБТК-сообщество другой взгляд. Но мы все дети Господа, и поэтому я не считаю, что это по-прежнему допустимо.

Для меня последней каплей стали ее слова о том, что дети, чьи родители – трансгендеры, – это исчадия ада».

Добавим, директор Australian Open Крэйг Тайли, на этой неделе вручивший Кинг специальную турнирную награду, подчеркнул, что личные убеждения Корт не имеют отношения к турниру:

«Мы с самого начала говорили: взгляды Маргарет – это ее взгляды. Ни наша организация, ни весь наш спорт их не разделяет. Мы, как и Билли Джин, верим в равноправие и многообразие. А что касается название арены, то этот вопрос решается не одним человеком и даже не одной организацией».

Кто такая Маргарет Корт? И в чем ее проблема с геями?

Билли Джин Кинг – главная женщина мирового спорта?