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    Бернард Томич после поражения в квалификации АО: «Теперь пойду пересчитывать свои миллионы»

    Теги Australian Open Уимблдон ATP Бернард Томич

    Экс-17-я ракетка мира Бернард Томич не смог выйти в основную сетку Australian Open. В финале чемпион трех турниров ATP уступил 22-летнему Лоренцо Сонего, 218-й ракетке мира – 1:6, 7:6, 4:6.

    25-летний Томич боролся за право выступить на домашнем «Шлеме» в десятый раз подряд, но теперь, по всей видимости, впервые с 2011-го выпадет из Топ-150 (в прошлом году дошел до третьего круга).

    После матча на вопрос журналиста о своих дальнейших планах четвертьфиналист «Уимблдона»-2011 ответил:

    «Пойду деньги считать, что ж еще. Пересчитывать свои миллионы. Советую вам тоже пойти заработать 13-14 миллионов на корте, как я. Удачи».

    Напомним, в прошлом году Томич заявлял, что играет в теннис исключительно из финансового интереса, а после экстравагантной вечеринки в Мельбурне сказал, что 50 000 долларов – для него «семечки»

    Теннисисту предложили пойти к психологу. А он тусит с наркодилером

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