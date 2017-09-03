Бернард Томич о своей вечеринке за 50 000 долларов: «Для меня это семечки»

146-я ракетка мира Бернард Томич, в начале этой недели проигравший в первом круге US Open, по возвращении в Австралию потратил 50 000 долларов на вечеринку в одном из мельбурнских клубов.

Эксклюзивное предложение приобретается на компанию из 25 человек и включает в себя полет на вертолете, закрытый ужин с винтажным шампанским, «премиум-икрой», фирменными коктейлями заведения и коробкой сигар, а также личную охрану, официантов, массажиста, фотографа и т.п.

«У меня была вечеринка. Может, не все гуляют так, как я. Я не был в Австралии десять месяцев, и только сейчас у меня появился шанс встретиться с друзьями и повеселиться. Для кого-то это огромная сумма, но для меня – семечки.

Когда у тебя порядка 14 миллионов, 50 тысяч – это что-то вроде 0,36%, так что для меня это небольшая сумма, пусть кому-то так и не кажется. Я эти деньги заработал. Люди думают, что я лотерею выиграл, но это не так.

Этот год – мой самый неудачный в туре, но начиная с 17 лет все мои сезоны были хорошие. И сейчас мне только 24, так что у меня еще есть восемь-десять лет карьеры. Я отнесусь к ним серьезно и на серии турниров в Азии буду работать. Я готов к этим следующим трем неделям.

Мне нужно закончить год в Топ-100 – сейчас это моя цель. Потом в следующие месяцев шесть хочу поднажать и вернуться, скажем, в Топ-30».

Напомним, за восемь месяцев сезона Томич – четвертьфиналист «Уимблдона»-2011 – опустился из Топ-30 в конец Топ-150, проиграв 16 из 25 проведенных матчей.

На «Уимблдоне» теннисист, неоднократно обвинявшийся в недостатке старания в матчах (однажды принимал подачу соперника ручкой ракетки), заявил, что ему «наплевать, выйду ли я в четвертый круг US Open или проиграю в первом», и теннис интересует его исключительно как источник дохода. После этого он потерял один из спонсорских контрактов и был оштрафован на 15 000 долларов.

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