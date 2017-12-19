Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионка «Уимблдона»-13 Бартоли вернется в теннис

    Теги Марион Бартоли Уимблдон WTA Miami Open

    Чемпионка «Уимблдона»-2013 француженка Марион Бартоли сообщила, что возобновит карьеру в новом сезоне.

    Экс-седьмая ракетка мира Бартоли завершила карьеру через несколько недель после победного «Уимблдона» из-за травм и позднее не раз говорила, что в теннис больше не вернется.

    С тех пор чемпионка восьми турниров уровня WTA получила образование дизайнера в престижной лондонской школе Central Saint Martins, создала несколько коллекций совместно с Fila и запустила именную линию украшений, параллельно работая телекомментатором.

    В прошлом году у Бартоли на фоне сильной потери веса диагностировали редкий вирус, лечение от которого она называла «борьбой за жизнь». Оправившись от болезни, 33-летняя Бартоли пробежала Нью-Йоркский марафон.

    В тур Бартоли, известная своим сверхвысоким IQ, планирует вернуться в марте:

    «Я возвращаюсь в профессиональный теннис. Это будет огромное испытание, и мне нужно много тренироваться, но надеюсь быть готовой к мартовскому турниру в Майами. Я с нетерпением жду возможности снова выйти на корт и почувствовать вашу поддержку, особенно на «Ролан Гаррос», в Кубке Федерации и на «Уимблдоне».

    Самые неожиданные чемпионки «Больших шлемов» в XXI веке

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться