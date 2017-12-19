Чемпионка «Уимблдона»-13 Бартоли вернется в теннис

Чемпионка «Уимблдона»-2013 француженка Марион Бартоли сообщила, что возобновит карьеру в новом сезоне.

Экс-седьмая ракетка мира Бартоли завершила карьеру через несколько недель после победного «Уимблдона» из-за травм и позднее не раз говорила, что в теннис больше не вернется.

С тех пор чемпионка восьми турниров уровня WTA получила образование дизайнера в престижной лондонской школе Central Saint Martins, создала несколько коллекций совместно с Fila и запустила именную линию украшений, параллельно работая телекомментатором.

В прошлом году у Бартоли на фоне сильной потери веса диагностировали редкий вирус, лечение от которого она называла «борьбой за жизнь». Оправившись от болезни, 33-летняя Бартоли пробежала Нью-Йоркский марафон.

В тур Бартоли, известная своим сверхвысоким IQ, планирует вернуться в марте:

«Я возвращаюсь в профессиональный теннис. Это будет огромное испытание, и мне нужно много тренироваться, но надеюсь быть готовой к мартовскому турниру в Майами. Я с нетерпением жду возможности снова выйти на корт и почувствовать вашу поддержку, особенно на «Ролан Гаррос», в Кубке Федерации и на «Уимблдоне».

Публикация от Marion bartoli (@bartolimarion) Дек 19, 2017 at 10:33 PST

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