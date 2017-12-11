Роджер Федерер – став спортсменом года в Швейцарии: «Мои дети сказали: «Так Рафа же №1»

В Швейцарии вручены ежегодные национальные спортивные награды.

Спортсменом года стал чемпион Australian Open и «Уимблдона» Роджер Федерер, спортсменкой – чемпионка мира-2017 в комбинации горнолыжница Венди Холденер, новичком – нападающий хоккейного «Нью-Джерси» Нико Хишир, командой – футбольная сборная, тренером – тренер Федерера Северин Люти.

19-кратный чемпион «Шлемов», проводящий предсезонный сбор в Дубае, принял награду по видеосвязи и рассказал:

«Сейчас после ужина мои дети спросили меня, куда я собираюсь. Я сказал, что в Швейцарии вручают награды, и я могу получить одну. На что они ответили: «Так Рафа же №1!».

Напомним, 36-летний Федерер и 31-летний Рафаэль Надаль выиграли в этом году по два турнира «Большого шлема» и несколько «Мастерсов». В мировом рейтинге по итогам сезона швейцарец уступил испанцу чуть больше 1 000 очков, хотя выиграл у него все четыре встречи (в общем противостоянии уступает 15-23).

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