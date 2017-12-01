Марат Сафин: «Если Федерер и Надаль до сих пор побеждают, в туре какие-то проблемы»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал состояние АТР-тура.

«Если Федерер и Надаль до сих пор побеждают, то мне кажется, что в туре какие-то проблемы. Я не вижу будущих суперзвезд. Я не говорю, что наши времена были лучшими, но тогда люди выигрывали турниры АТР в 16, 17, 18 лет. Сейчас некоторые в 25 только начинают играть профессионально. Я не знаю, почему так.

Раньше люди завершали карьеру в 30 лет. В 32 ты уже считался динозавром. А сейчас некоторые играют и в 38. Уровень молодых парней недостаточно высок. Если в 38 лет ты еще бегаешь и становишься первой ракеткой мира, это значит, что с остальными игроками что-то не так.

Если ты хочешь быть хорошим профи, то нужно уже сейчас обыгрывать Надаля и Федерера. Маррей и Джокович побеждали теннисистов топ-10, когда им было 19-20 лет, а сейчас молодые игроки этого не делают», – сказал россиянин.