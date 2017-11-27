Марат Сафин: «Джоковичу будет сложно вернуться на высокий уровень. Маррей не сможет добиться чего-нибудь серьезного»

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал игру и Рафаэля Надаля в этом сезоне и поделился мнением о возвращении в тур в следующем году и Энди Маррея.

«Надаль впечатляет больше Федерера. У Роджера есть все для успеха, а Надаль – настоящий трудяга и боец. Федереру все дается легче, даже если и кажется, что для Надаля теннис это легкотня.

В следующем году Надаль и Федерер всегда будут в центре внимания. Мне кажется, что Джоковичу будет очень сложно вернуться на высокий уровень. У Маррея будут взлеты и спады. Но если Надаль и Федерер не травмируются, он не сможет добиться чего-нибудь серьезного».