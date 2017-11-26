Мария Шарапова: «Отец никогда не говорил, что я обязана стать чемпионкой»

Россиянка Мария Шарапова рассказала о роли ее отца Юрии в ее жизни.

«Папа всегда был важной частью моей команды и моей жизни. Я много рассказывала об этом в своей книге. Без него у меня не было бы такой карьеры. Мне кажется, самое главное, что он всегда трезво смотрел на вещи, он всегда действовал в моих интересах.

Он никогда не говорил, что я обязана становиться чемпионкой. Кроме того, я единственный ребенок в семье, поэтому родители очень заботились обо мне», – передает слова Шараповой из Стамбула, где она проведет выставочный матч, Ирина Соломатина.