Мария Шарапова: «Моя миссия и мои цели намного важнее, чем чье-то мнение»

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в преддверии выставочного матча против турчанки Чаглы Буюкакчай рассказала о своих отношениях с болельщиками и журналистами.

Об открытости



«Мне кажется, что с возрастом я стала еще более открытой. Сейчас мне легче делиться со своими болельщиками какими-то историями, подробностями своей жизни. Мне хочется делиться своими эмоциями и в трудные моменты, и в моменты побед. Я росла на глазах многих журналистов, но я по-прежнему чувствую себя молодой и считаю, что у меня впереди еще много лет в туре, так что у вас еще будут возможности задавать мне вопросы».

О том, как она воспринимает критику в свой адрес



«Мне кажется, что моя миссия и мои цели намного важнее, чем чье-то мнение. На протяжении всей карьеры я подходила к этому вопросу именно так. То, что я делаю на корте, важнее разговоров. Я всегда буду расставлять приоритеты в таком порядке», – передает слова Шараповой из Стамбула Ирина Соломатина.