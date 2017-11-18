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    Гоффен стал 6-м игроком, на одном турнире победившим Федерера и Надаля

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Давид Гоффен ATP Finals статистика

    Восьмая ракетка мира Давид Гоффен, ранее на этой неделе впервые обыгравший Рафаэля Надаля, сегодня впервые за семь встреч обыграл Роджера Федерера (2:6, 6:3, 6:4) и вышел в финал дебютного итогового турнира.

    26-летний бельгиец стал шестым игроком, на одном турнире обыгравшим Федерера и Надаля, после Новака Джоковича, Энди Маррея, Николая Давыденко, Давида Налбандяна и Хуана Мартина дель Потро.

    Гоффен – первый бельгиец, квалифицировавшийся на итоговый турнир, – в первом сете девять раз имел на своей подаче меньше (отыграл семь), а во втором и третьем – два (отыграл оба).

    В финале Гоффен сыграет с другим дебютантом – победителем встречи Григора Димитрова и Джека Сока. Впервые за 19 лет – после Алекса Корретхи в Ганновере-1998.

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