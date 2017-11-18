Гоффен стал 6-м игроком, на одном турнире победившим Федерера и Надаля

Восьмая ракетка мира Давид Гоффен, ранее на этой неделе впервые обыгравший Рафаэля Надаля, сегодня впервые за семь встреч обыграл Роджера Федерера (2:6, 6:3, 6:4) и вышел в финал дебютного итогового турнира.

26-летний бельгиец стал шестым игроком, на одном турнире обыгравшим Федерера и Надаля, после Новака Джоковича, Энди Маррея, Николая Давыденко, Давида Налбандяна и Хуана Мартина дель Потро.

Гоффен – первый бельгиец, квалифицировавшийся на итоговый турнир, – в первом сете девять раз имел на своей подаче меньше (отыграл семь), а во втором и третьем – два (отыграл оба).

В финале Гоффен сыграет с другим дебютантом – победителем встречи Григора Димитрова и Джека Сока. Впервые за 19 лет – после Алекса Корретхи в Ганновере-1998.