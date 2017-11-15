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    Завтра состоится свадьба Серены Уильямс

    Теги Серена Уильямс светская хроника WTA

    Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс завтра выйдет замуж за одного из основателей сайта Reddit Алексиса Оганяна. 11 недель назад Серена родила от Оганяна дочь.

    Сообщается, что свадьба пройдет в Новом Орлеане. На организацию потрачено около миллиона долларов.

    На мероприятие приглашено 250 человек, включая певицу Бейонсе и ее мужа рэпера Jay-Z. Гостям будет запрещено снимать свадьбу, потому что пара продала эксклюзивные права на фотографии Vogue.

    За кого выходит замуж Серена Уильямс?

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