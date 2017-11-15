Завтра состоится свадьба Серены Уильямс

Экс-первая ракетка мира американка завтра выйдет замуж за одного из основателей сайта Reddit Алексиса Оганяна. 11 недель назад Серена родила от Оганяна дочь.

Сообщается, что свадьба пройдет в Новом Орлеане. На организацию потрачено около миллиона долларов.

На мероприятие приглашено 250 человек, включая певицу Бейонсе и ее мужа рэпера Jay-Z. Гостям будет запрещено снимать свадьбу, потому что пара продала эксклюзивные права на фотографии Vogue.

За кого выходит замуж Серена Уильямс?