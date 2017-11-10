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    Молодежный итоговый турнир АТР. 1/2 финала. Рублев сыграет с Чоричем, Медведев встретится с Чоном

    Теги результаты ATP Борна Чорич Андрей Рублев Хен Чон Даниил Медведев Next Gen ATP Finals

    В полуфинале молодежного итогового турнира АТР Андрей Рублев сыграет с хорватом Борной Чоричем, а Даниил Медведев – с корейцем Хеном Чоном.

    Первый матч начнется в 21.00 мск.

    Next Gen ATP Finals

    Милан, Италия

    7 – 11 ноября 2017

    Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21

    Призовой фонд – 1 275 000 долларов США

    Крытые корты, хард

    Полуфинал

    Андрей Рублев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия)

    Даниил Медведев (Россия) – Хен Чон (Южная Корея)

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