Молодежный итоговый турнир АТР. 1/2 финала. Рублев сыграет с Чоричем, Медведев встретится с Чоном
В полуфинале молодежного итогового турнира АТР Андрей Рублев сыграет с хорватом Борной Чоричем, а Даниил Медведев – с корейцем Хеном Чоном.
Первый матч начнется в 21.00 мск.
Next Gen ATP Finals
Милан, Италия
7 – 11 ноября 2017
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21
Призовой фонд – 1 275 000 долларов США
Крытые корты, хард
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия)
Даниил Медведев (Россия) – Хен Чон (Южная Корея)
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