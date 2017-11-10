Молодежный итоговый турнир АТР. 1/2 финала. Рублев сыграет с Чоричем, Медведев встретится с Чоном

В полуфинале молодежного итогового турнира АТР Андрей Рублев сыграет с хорватом Борной Чоричем, а Даниил Медведев – с корейцем Хеном Чоном.

Первый матч начнется в 21.00 мск.

Next Gen ATP Finals

Милан, Италия

7 – 11 ноября 2017

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21

Призовой фонд – 1 275 000 долларов США

Крытые корты, хард

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия)

Даниил Медведев (Россия) – Хен Чон (Южная Корея)