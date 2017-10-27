Базель (АТР). 1/4 финала. Дель Потро сыграет с Баутиста-Агутом, Федерер встретится с Маннарино
В четвертьфинале турнира в Базеле Роджер Федерер сыграет с Адрианом Маннарино.
Swiss Indoors Basel
Базель, Швейцария
23 – 29 октября 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 2 109 285 евро
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 27 октября, 18.00
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30
- Дата проведения
- 27 октября, 14.00
- Дата проведения
- 27 октября, 16.00
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