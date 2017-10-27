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    Базель (АТР). 1/4 финала. Дель Потро сыграет с Баутиста-Агутом, Федерер встретится с Маннарино

    Теги результаты ATP Swiss Indoors Basel

    В четвертьфинале турнира в Базеле Роджер Федерер сыграет с Адрианом Маннарино.

    Swiss Indoors Basel

    Базель, Швейцария

    23 – 29 октября 2017

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 2 109 285 евро

    Крытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Роджер Федерер (Швейцария) Адриан Маннарино (Франция)
    Дата проведения
    27 октября, 18.00
    Онлайн матча

     

    Давид Гоффен (Бельгия) Джек Сок (США)
    Дата проведения
    27 октября, 19.30
    Онлайн матча

     

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
    Дата проведения
    27 октября, 14.00
    Онлайн матча

     

    Мартон Фучович (Венгрия) Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    27 октября, 16.00
    Онлайн матча

     

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