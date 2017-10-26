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    Базель (АТР). Дель Потро вышел в 1/4 финала, Федерер встретится с Пэром

    Теги результаты ATP Swiss Indoors Basel

    Во втором круге турнира в Базеле Роджер Федерер встретится с Бенуа Пэром.

    Swiss Indoors Basel

    Базель, Швейцария

    23 – 29 октября 2017

    ATP World Tour 500

    Призовой фонд – 2 109 285 евро

    Крытые корты, хард

    Второй круг

    Роджер Федерер (Швейцария) Бенуа Пэр (Франция)
    Дата проведения
    26 октября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Денис Шаповалов (Канада) – Не определен
    Дата проведения
    26 октября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Давид Гоффен (Бельгия) Хен Чон (Южная Корея)
    Дата проведения
    25 октября, 19.30
    Онлайн матча

     

    Робин Хаасе (Голландия) Джек Сок (США)
    Дата проведения
    25 октября, 18.00
    Онлайн матча

     

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) Райан Харрисон (США)
    Дата проведения
    25 октября, 15.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Не определен
    Дата проведения
    26 октября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Леонардо Майер (Аргентина) Мартон Фучович (Венгрия)
    Дата проведения
    26 октября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Марин Чилич (Хорватия)
    Дата проведения
    26 октября, 09.00
    Онлайн матча

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