Базель (АТР). Дель Потро вышел в 1/4 финала, Федерер встретится с Пэром
Во втором круге турнира в Базеле Роджер Федерер встретится с Бенуа Пэром.
Swiss Indoors Basel
Базель, Швейцария
23 – 29 октября 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 2 109 285 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 26 октября, 09.00
Денис Шаповалов (Канада) – Не определен
- Дата проведения
- 26 октября, 09.00
- Дата проведения
- 25 октября, 19.30
- Дата проведения
- 25 октября, 18.00
- Дата проведения
- 25 октября, 15.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 26 октября, 09.00
- Дата проведения
- 26 октября, 09.00
Не определен – Марин Чилич (Хорватия)
- Дата проведения
- 26 октября, 09.00
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.