Базель (АТР). Дель Потро вышел в 1/4 финала, Федерер встретится с Пэром

Во втором круге турнира в Базеле Роджер Федерер встретится с Бенуа Пэром.

Swiss Indoors Basel

Базель, Швейцария

23 – 29 октября 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 2 109 285 евро

Крытые корты, хард

Второй круг