Роджер Федерер: «Финал «Уимблдона»-2008 проиграл Рафе потому, что он перед этим разгромил меня на «Ролан Гаррос»

Чемпион «Мастерса» в Шанхае Роджер Федерер ответил на вопрос, что позволило ему одержать пять побед над Рафаэлем Надалем в пяти их последних встречах, несмотря на то, что в общем противостоянии он уступает 15-23.

«Думаю, я стал лучше подавать. С тех пор, как я перешел на ракетку побольше, я стал лучше чувствовать удар слева и подачу. Раньше я больше резал слева, потому что к этому располагала та ракетка, но и срывал я гораздо больше ударов. Было трудно постоянно атаковать с бэкхенда – сейчас же это больше не проблема.

Плюс, сейчас я не так травмирован встречами с Рафой, как бывал раньше, – хотя, конечно, и раньше это не были такие уж травматичные опыты. Скажем, я считаю, что финал «Уимблдона»-08 проиграл ему из-за того, что он перед этим разгромил меня на «Ролан Гаррос». Это повлияло на два первых сета уимблдонского финала.

Но я и побеждал его тоже. Но все равно то, что я в этом году избежал встречи с ним на грунте, мне помогло. На более быстрых кортах я с ним в целом играю получше, а в этом году так вообще хорошо.

В личном противостоянии я с ним не сравняюсь. Нам осталось играть не так много лет, и в рейтинге мы стоим слишком высоко, так что можем играть только в финалах. Да и честно говоря, я не могу обыгрывать Рафу все время – он для этого слишком силен. Я просто рад, что сейчас провожу успешный отрезок против него. Конечно, я хотел бы, чтобы счет наших личных встреч был другим, но Рафа для меня очень сложный соперник, и я безмерно его уважаю. В начале карьеры я постоянно играл с ним на грунте – но что поделать. На грунте он лучше. На других кортах я выигрываю больше, в том числе в этом году, чему очень рад».