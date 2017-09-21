Серена Уильямс – своей маме: «Как ты не навтыкала каждому хейтеру, которому не хватает мозгов понять силу черной женщины?»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, в начале месяца впервые ставшая матерью, написала открытое письмо своей маме Орасин Прайс.

«Дорогая мама,

ты одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Я тут смотрела на свою дочь (обалдеть, у меня есть дочь😳), и у нее мои руки и ноги! Такие же мускулистые, мощные, невероятные руки и все тело. И я не знаю, как бы я реагировала, если бы ей пришлось пройти через все то, через что я прохожу с 15 лет и до сегодняшнего дня.

Меня называли мужчиной, потому что внешне я мощная. Говорили, что я употребляю допинг (нет, я слишком честная, чтобы жульничать ради получения преимущества). Говорили, что мне место не в женском спорте, а в мужском, потому что я выгляжу сильнее, чем другие женщины (нет, я просто много работаю, а со своим обалденным телом я родилась и горжусь им).

И все же, мам, я не знаю, как ты не навтыкала каждому репортеру, человеку, ведущему и просто-напросто хейтеру, которым не хватает мозгов понять силу черной женщины.

Я горжусь, что мы показали им, как выглядят некоторые женщины. Не все одинаковые. Мы бываем фигуристые, сильные, мускулистые, высокие, миниатюрные, но одно остается неизменным: мы женщины и гордимся этим!

Ты преисполнена достоинства, и я просто надеюсь, что смогу быть такой же, как ты. Я стараюсь, но у меня еще полно работы. Но уже сейчас – спасибо тебе.

Спасибо за то, что всегда была тем примером для подражания, который был мне необходим, чтобы преодолеть все трудности, которые теперь стали для меня вызовами, от которых я получаю удовольствие. Я надеюсь научить Алексис Олимпию этому же, такой же силе духа, что у тебя.

Пообещай мне, мам, что будешь и дальше мне помогать. Сомневаюсь, что я уже такая же выдержанная и сильная, как ты. Надеюсь только однажды такой стать. Я так тебя люблю».