Даниил Медведев: «Мне очень стыдно за свое поведение на корте, но пока ничего не могу с этим поделать»

Российский №3 Даниил Медведев, в среду в первом круге турнира в Петербурге уступивший Томасу Фаббиано 6:7, 5:7, оценил свое выступление.

«Чувствую себя хорошо, но это было непросто. Везде нужно по-разному двигаться. И только в конце недели я прибился к грунту, как уже сейчас нужно опять играть на харде в зале. Правда, это мое шестое поражение подряд и, видимо, причина не только в резкой смене покрытия.

По ходу игры казалось, что можно устроить камбэк и выиграть, но у меня так странно складывался матч, не получалось ровным счетом ничего. Поэтому вышел такой результат.

Во Франции я работаю с психологом. Мы оба понимаем, что нужно делать, чтобы я был спокойнее, но пока у меня этого не получается. Я даже не знаю, почему так происходит со мной на корте, потому что в жизни я очень спокойный человек и никогда не выхожу из себя. Мне очень стыдно за это, я представляю, как это ужасно выглядит, но пока ничего не могу с этим поделать».

Также 21-летний Медведев прокомментировал поражение сборной России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в минувшие выходные (1:3 от Венгрии).

«Конечно, очень обидно, но от себя и от ребят скажу, что мы сделали все, что могли. Все боролись до конца, каждый матч. Даже Карен, не имея уже шансов на победу, в последнем гейме имел два брейк-пойнта, и все мы отдали все силы. Поэтому есть горечь поражения, но в то же время все понимают, что в тот конкретный момент и на том конкретном корте Фучович один был сильнее нас всех. Хотел реабилитироваться здесь сегодня, очень досадно, что не получилось».

Кроме того, Медведев – 62-я ракетка мира на этой неделе – прокомментировал то обстоятельство, что они с Кареном Хачановым одновременно читают Эриха Марию Ремарка.

«Насколько я знаю, он читал что-то другое. Его жена заставляет читать, а меня – девушка».