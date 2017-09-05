Хачанов, Рублев, Медведев и Кравчук сыграют с Венгрией в Кубке Дэвиса

Определились составы сборных России и Венгрии, которые на следующей неделе в Будапеште сыграют в рамках Кубка Дэвиса за право остаться в Мировой группе турнира.

За Россию сыграют три первых ракетки страны – , Андрей Рублев и Даниил Медведев, а также Константин Кравчук.

Исполняющим обязанности капитана выступит Игорь Куницын в случае, если будет участвовать в заседаниях сессии МОК в Перу.

В состав сборной Венгрии войдут игроки Топ-200 – и Аттила Балаш, а также игроки Топ-1000 – Габор Боршош и Жомбор Пирош.