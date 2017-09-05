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    Хачанов, Рублев, Медведев и Кравчук сыграют с Венгрией в Кубке Дэвиса

    Теги Игорь Куницын Шамиль Тарпищев сборная России Кубок Дэвиса Константин Кравчук Аттила Балаш Мартон Фучович Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Габор Боршош

    Определились составы сборных России и Венгрии, которые на следующей неделе в Будапеште сыграют в рамках Кубка Дэвиса за право остаться в Мировой группе турнира.

    За Россию сыграют три первых ракетки страны – Карен Хачанов, Андрей Рублев и Даниил Медведев, а также Константин Кравчук.

    Исполняющим обязанности капитана выступит Игорь Куницын в случае, если Шамиль Тарпищев будет участвовать в заседаниях сессии МОК в Перу.

    В состав сборной Венгрии войдут игроки Топ-200 – Мартон Фучович и Аттила Балаш, а также игроки Топ-1000 – Габор Боршош и Жомбор Пирош.

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