Андрей Рублев – о матче с Надалем: «Постараюсь не психовать, сохранять концентрацию и бороться»

19-летний Андрей Рублев, который в четвертьфинале US Open сыграет с первым сеяным Рафаэлем Надалем, поделился мыслями о том, что Надаль и Роджер Федерер до сих пор выступают на самом высоком уровне.

«Я думаю, то, что они делают, потрясающе. Они легенды. Что тут еще скажешь.

Рафа так профессионален. Он во всем стремится к совершенству. Поэтому-то он и первый номер, один из лучших в истории.

Я помню, что Рафа мне сразу понравился, как только я его увидел. Как и Сафин. Не было каких-то конкретных причин. Просто увидел – и он сразу мне понравился.

Я постараюсь настроиться на этот матч как обычно. То есть понятно, конечно, что это четвертьфинал. Но в то же время это тоже просто матч. Надеюсь, это не последний мой четвертьфинал. Постараюсь не психовать, быть сконцентрированным и бороться. Вот и все», – сказал россиянин.