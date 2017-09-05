Андрей Рублев: «В прошлом году был постоянно подавлен, было много слез. Сейчас счастлив»

Российский №2 Андрей Рублев, в понедельник впервые вышедший в четвертьфинал «Шлема» на US Open, прокомментировал свою победу над Давидом Гоффеном (9) со счетом 7:5, 7:6, 6:3.

– По-моему, вы в прошлом году проиграл в квалификации.

– Да, в первом круге. (Смех.)

– Благодаря чему с тех пор вы добились такого прогресса?

– В прошлом году я полностью сменил команду. Переехал в Барселону и начал работать с новым тренером, новым физио, новым фитнес-тренером.

– Почему?

– Потому что то, что я делал раньше, не работало. Я чувствовал, что не прибавляю, а наоборот, деградирую.

– На ваш взгляд, совпадение, что много молодых игроков, которые сейчас на подъеме, русского происхождения?

– Не знаю, может, просто так получилось в нашем поколении. Мне нравится, что эти ребята по крови русские, пусть и выросли в других странах. Меня как русского радует, когда они выигрывают.

– Я смотрел, как вы играли по юниорам, три года назад в Австралии и с тех пор ожидал увидеть вас здесь, на этом уровне. А были ли моменты, когда вы сами в этом сомневались?

– Два последних года. В прошлом году я вообще постоянно был подавлен, было много слез. Сейчас я счастлив.

– Не было моментов, когда вы думали, что у вас не получится?

– Нет. Я старался думать: «О’кей, сейчас не получается, но я все равно буду бороться и делать все, что в моих силах». Как-то так.

В четвертьфинале 19-летний Рублев сыграет с Рафаэлем Надалем (1).

– Я просто постараюсь получить от матча удовольствие. Для меня это будет хорошее испытание, которое позволит сравнить свой уровень с уровнем топ-игроков и понять, над чем мне нужно работать. Так что посмотрим. У него невероятные ноги, невероятная защита. У меня есть удары, и я могу держать высокий темп.