Ассоциация тенниса США пожертвовала полмиллиона долларов на ликвидацию последствий урагана в Техасе

Ассоциация тенниса США (USTA) перечислила 500 000 долларов на ликвидацию последствий урагана «Харви».

На проходящем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США также организованы различные фандрайзинговые инициативы, в том числе при участии пятикратного чемпиона турнира Джимми Коннорса, в сотрудничестве с ESPN, благотворительной программой компании Wilson и пр. Вырученные средства будут направлены в фонд помощи пострадавшим.

«Харви» признали самым разрушительным стихийным бедствием в истории Техаса. В США погибли 14 человек, ущерб от урагана оценивают в десятки миллиардов долларов.

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