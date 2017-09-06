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    Стивенс, месяц назад не входившая в Топ-900, вышла в полуфинал US Open

    Теги рейтинги видео US Open WTA Слоун Стивенс Анастасия Севастова

    Экс-11-я ракетка мира Слоун Стивенс, на US Open проводящая пятый турнир после десятимесячного перерыва, повторила свой лучший результат на «Шлемах», в четвертьфинале обыграв Анастасию Севастову (16) 6:3, 3:6, 7:6 с дефицита в брейк в решающем сете.

    24-летняя американка в начале года перенесла операцию на стопе и вернулась в тур на «Уимблдоне». На первых двух турнирах она проиграла в первом круге, после чего выпала из Топ-900, но затем сыграла в полуфиналах «Премьеров» Торонто и Цинциннати и теперь выиграла 13 из 15 последних матчей (проиграла только Возняцки и Халеп).

    Напомним, в 2013 году Стивенс сыграла в полуфинале Australian Open, обыграв по ходу Серену Уильямс, четвертом круге «Ролан Гаррос» и четвертьфинале «Уимблдона». В 2015-м выиграла свой первый титул, а в 2016-м – еще три, прежде чем получить стрессовый перелом ноги и завершить сезон после Олимпиады.

    В полуфинале Стивенс, которая обеспечила себе возвращение в Топ-40, сыграет с победительницей встречи Винус Уильямс (9) и Петры Квитовой.

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