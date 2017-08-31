Рублев впервые обыграл соперника из десятки и впервые вышел в 3-й круг «Шлема»

Чемпион турнира в Умаге Андрей Рублев, на US Open обыгравший чемпиона «Мастерса» в Цинциннати Григора Димитрова (7) 7:5, 7:6, 6:3, впервые вышел в третий круг «Шлема» и впервые обыграл соперника из Топ-10.

За выход во вторую неделю 19-летний Рублев сыграет с финалистом турнира в Уинстон-Сейлеме на прошлой неделе Дамиром Джумхуром.

Как повзрослел Андрей Рублев