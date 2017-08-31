Рублев впервые обыграл соперника из десятки и впервые вышел в 3-й круг «Шлема»
Чемпион турнира в Умаге Андрей Рублев, на US Open обыгравший чемпиона «Мастерса» в Цинциннати Григора Димитрова (7) 7:5, 7:6, 6:3, впервые вышел в третий круг «Шлема» и впервые обыграл соперника из Топ-10.
За выход во вторую неделю 19-летний Рублев сыграет с финалистом турнира в Уинстон-Сейлеме на прошлой неделе Дамиром Джумхуром.
Dimitrov, che disastro 🎾😔— Eurosport IT (@Eurosport_IT) 31 августа 2017 г.
Da primo outsider a grande sconfitto, lo batte un grande @AndreyRublev97#USOpen #EurosportTENNIS pic.twitter.com/bYN7JmlkTT
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