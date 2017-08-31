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    Рублев впервые обыграл соперника из десятки и впервые вышел в 3-й круг «Шлема»

    Теги видео US Open ATP Григор Димитров статистика Андрей Рублев

    Чемпион турнира в Умаге Андрей Рублев, на US Open обыгравший чемпиона «Мастерса» в Цинциннати Григора Димитрова (7) 7:5, 7:6, 6:3, впервые вышел в третий круг «Шлема» и впервые обыграл соперника из Топ-10.

    За выход во вторую неделю 19-летний Рублев сыграет с финалистом турнира в Уинстон-Сейлеме на прошлой неделе Дамиром Джумхуром.

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