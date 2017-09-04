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    Рублев впервые вышел в четвертьфинал «Большого шлема» и сыграет с Надалем

    Теги Энди Роддик US Open ATP Давид Гоффен Андрей Рублев

    19-летний россиянин Андрей Рублев, на US Open обыгравший девятую ракетку турнира бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:5, 7:6, 6:3, впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». На US Open россиянин всего в пятый раз играет в основной сетке соревнований этого уровня.

    Рублев стал самым молодым четвертьфиналистом US Open с 2001 года, когда до этой стадии дошел Энди Роддик. Тогда американцу 19 лет исполнилось по ходу турнира.

    В четвертьфинале россиянин впервые в карьере сыграет с Рафаэлем Надалем.

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