Мария Шарапова: «Завтра я не буду лежать в аппарате МРТ. Это уже хорошо»

Россиянка Мария Шарапова, в четвертом круге US Open уступившая латвийке Анастасии Севастовой со счетом 7:5, 4:6, 2:6, прокомментировала завершившийся для нее турнир.

– Я очень много могу извлечь из этого турнира. Было здорово снова сыграть на «Большом шлеме». Это была прекрасная возможность. Я очень за нее благодарна. На турнире я сделала все, что могла. И могу этим гордиться.

- До начала турнира у вас было не очень много игровой практики. Как вы думаете, усталость сыграла свою роль по ходу турнира?

– Я позволила, чтобы в сегодняшнем матче больше решала «физика». В конце я играла не так агрессивно, как в первом сете, в самом начале матча. А у соперницы было много игровой практики. Она очень разнообразная. Заставляет много играть.

Она любит играть с уверенностью в себе. Выигрывает несколько розыгрышей, и внезапно динамика меняется. Но я немного сдала и дала ей время на то, чтобы диктовать игру и тащить.

- Зачем вы вызывали врача?

– У меня была мозоль.

- Как сильно это влияло на вашу игру?

– Никак.

- Это результат того, что вы много играли или того, что вы недостаточно много играли?

– У меня никогда в жизни не было мозолей, так что я не знаю (улыбается).

- Если я не ошибаюсь, в какой-то момент вы думали, что это будет ваш последний сезон. Теперь вы уже так не думаете. Что помогло вам изменить свой настрой?

– Когда мне было 20 лет, я не думала, что буду готова бороться на таком уровне. А сейчас у меня есть новое понимание того, на что способен организм в 30 лет и после 30 лет.

Существует много примеров чемпионов, которые до сих пор невероятно успешно выступают, и это вдохновляет. Но еще свою роль сыграло то, что я сама способна показывать на тренировках и в матчах. Я никогда не думала, что у меня будут такие возможности. Это добавило мне уверенности в себе.

- Что вы можете извлечь из этого турнира для будущих «Больших шлемов»?

– Очень много разных вещей. Положительных моментов было много. Я провела четыре матча, играла перед полными трибунами. Да и достаточно просто того, что я находилась в обстановке соревнований. Мне этого не хватало.

Это невозможно воссоздать, особенно уровень «Больших шлемов». Вечер первого матча был особенным, я никогда его не забуду. Я очень благодарна за предоставленную возможность.

Как я уже говорила, до начала турнира я не очень много играла, не очень много тренировалась. Конечно, обидно заканчивать турнир поражением. Но я могу быть довольна этой неделей.

- На осень у вас есть две wild card – Тяньцзинь и Пекин.

– Верно. Теперь я буду играть в Пекине.

- Как вы сравните ощущение после этих четырех матчей с тем, что было после Штутгарта?

– Завтра я не буду лежать в аппарате МРТ. Это уже хорошо (смех). Летом мне приходилось несколько раз там оказываться.

Трехсетовые матчи – это сложная вещь. Я люблю в них участвовать. Они требует сосредоточенности, физической подготовки. Нужно все это совместить. И нужна практика.

Нет никаких сомнений, что недостаток практики мне сегодня помешал. Мне показалось, что я слишком много думала, а не играла на инстинктах. Но так бывает.

- Во втором сете при счете 4:5 на брейк-пойнте было спорное решение. Почему вы решили не брать повтор?

– Перед пресс-конференцией я узнала, что попала в корт. Так что... Отличная новость (улыбается).

Судья сказал мне, что все четко видел. Я хотела взять повтор, а он сказал, что аут был довольно большой. Я решила не брать повтор, потому что у меня остался всего один. Но так вышло, потому что я уже два раза ошиблась. Это моя вина, а не судьи.