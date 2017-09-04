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    Севастова обыграла Шарапову и второй год подряд вышла в четвертьфинал US Open

    Теги Мария Шарапова видео US Open WTA Анастасия Севастова

    17-я ракетка мира 27-летняя Анастасия Севастова (16), в воскресенье на US Open обыгравшая Марию Шарапову 5:7, 6:4, 6:2, повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», показанный там же год назад.

    В прошлом году Севастова, на полтора года завершавшая карьеру (2013-15), в Нью-Йорке обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугурусу. Этим летом она выиграла свой второй одиночный титул WTA (первый за семь лет) и поднималась на рекордное для себя 16-е место мирового рейтинга.

    За выход в свой первый полуфинал «Шлема» уроженка Лиепаи сыграет с хозяйкой кортов Слоун Стивенс.

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