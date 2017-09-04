Севастова обыграла Шарапову и второй год подряд вышла в четвертьфинал US Open
17-я ракетка мира 27-летняя Анастасия Севастова (16), в воскресенье на US Open обыгравшая Марию Шарапову 5:7, 6:4, 6:2, повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», показанный там же год назад.
В прошлом году Севастова, на полтора года завершавшая карьеру (2013-15), в Нью-Йорке обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугурусу. Этим летом она выиграла свой второй одиночный титул WTA (первый за семь лет) и поднималась на рекордное для себя 16-е место мирового рейтинга.
За выход в свой первый полуфинал «Шлема» уроженка Лиепаи сыграет с хозяйкой кортов Слоун Стивенс.
COLPO DI SCENA A NY 🎾😵— Eurosport IT (@Eurosport_IT) 3 сентября 2017 г.
Maria Sharapova è fuori dagli #USOpen per mano di Anastasija Sevastova | https://t.co/yeuDfRYfGo #EurosportTENNIS pic.twitter.com/yxYHGkTPuR
«Это вам не 10-тысячник в Шарм-эль-Шейхе». С теннисной пенсии – в 1/4 финала US Open
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.