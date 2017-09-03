Роджер Федерер: «Посмотрим, встретимся мы с Надалем или нет. Мне самому интересно»

Швейцарец Роджер Федерер, в третьем круге US Open обыгравший испанца Фелисиано Лопеса (6:3, 6:3, 7:5), дал комментарии после победы.

– Было приятно впервые на этом турнире повести 2:0 по сетам. Это совершенно новые ощущения (улыбается).

В целом я чувствовал себя лучше, чем в первых двух матчах. Я рад, что был полон сил. Я опасался, что после двух пятисетовых матчей буду медленнее, мне будет тяжело набрать ход, что мне придется себя заставлять и я буду уставшим.

Этого не случилось. Я очень хорошо начал. Первый сет прошел быстро. Второй был упорным. Может быть, у меня были небольшие проблемы с подачей, мне не удалось удержать ее на том уровне, на который я надеялся. Так что пришлось побороться. Но было полезно пережить эти тяжелые моменты.

В третьем я упустил преимущество. Но все в порядке. Я очень доволен своей игрой. Думаю, мне именно это и было нужно.

– На турнире было много неожиданных результатов, и все обсуждают то, что вы с Рафой можете сыграть в полуфинале. Вы не испытываете дополнительного давления из-за того, что турнир во многом лежит на ваших плечах?

– Нет. Когда ты видишь, что много сеяных теннисистов проигрывает, то начинаешь сосредотачиваться на себе, чтобы с тобой такого не произошло. Ты не то чтобы волнуешься, но ты в курсе того, что фавориты проигрывают, и одним из них можешь стать ты.

Мы с Рафой много лет пытались встретиться в Нью-Йорке, и у нас никогда не получалось. По-моему, несколько лет назад я был в розыгрыше от этого – у меня был матч-пойнт в игре с Новаком. Ближе подобраться невозможно, потому что он к тому моменту, по-моему, уже выиграл свой матч. Так что мы были в розыгрыше от встречи.

На этой неделе я не испытываю дополнительное давление. Посмотрим. В нижней половине сетки у нас будет новый финалист, и это само по себе интересно. Наверху остались очень хорошие игроки, многие способны показывать теннис высочайшего уровня. Сейчас между ними пойдут личные встречи. Турнир интересный, и я рад, что еще играю.

Рафа сегодня снова боролся и победил. Я за него рад. Посмотрим, встретимся мы или нет. Мне самому интересно.

– После второго круга вы говорили о проблемах с подготовкой и о том, что из-за этого вам трудно поймать ритм. Сегодня был какой-нибудь момент или удар, после которого вы поняли, что ритм пойман?

– Перед турниром нужны тренировки, надо провести какое-то время на новом корте в новых условиях. Так что мне нужно было время на этом корте. Надо было победить страх по поводу проблем со спиной – особенно в первом матче, первом сете. А неровная игра во втором круге связана с подготовкой. Сейчас у меня больше уверенности в движении. Подача на месте. Настрой хороший. Я могу наконец сосредоточиться на игре и не думать о прошлом. Приятно находиться в настоящем, смотреть вперед, думать о тактике.

Я доволен тем, как сейчас все идет. Думаю, мы правильно поступили, когда решили снизить нагрузку во время подготовки. Если бы мы ее форсировали, то могло бы произойти что-нибудь, из-за чего я бы вообще не смог играть. Кто знает, что могло бы случиться.

Так что мы рискнули. Теперь мы в четвертом круге, и кажется, что все намного лучше. Я очень доволен тем, как чувствую себя после двух пятисетовых матчей. Они даже не были очень тяжелыми, потому что многие сеты заканчивались со счетом 6:1, 6:2. Я играю довольно быстро. Я уверен в своей физической форме. В последнее время я успешно провожу пятисетовые матчи.

Я доволен, что сегодня победил в трех. Но в то же время я лучше себя чувствую. Сегодня я вытаскивал отличные удары, что тоже сыграло важную роль, – сказал теннисист.