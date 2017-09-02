Мария Шарапова: «Возможно, мы бы не переехали в США, если бы я родилась в России в последние годы»

Россиянка Мария Шарапова, в третьем круге US Open обыгравшая 18-летнюю американку Софию Кенин со счетом 7:5, 6:2, ответила на вопросы после матча.

– Кажется, что вы окончательно вошли в игру. Играть становится все комфортнее?

– После сегодняшнего первого сета я бы так не сказала. Но во втором я была в игре. Просто в начале матча допускала слишком много ошибок.

До этого я провела два трехсетовых матча, так что я рада, что сейчас победила в двух. Дала организму передышку. Вчера в качестве профилактической меры я взяла выходной. И в начале матча я играла не очень хорошо, но потом прибавила.

– Вас удивило то, что столь молодая и неопытная теннисистка так спокойно чувствовала себя в подобной ситуации – матч с вами на центральном корте?

– Она сейчас переживает прекрасный период. В таком возрасте ты ничего не боишься, и тебе все в новинку – все мячи, все возможности. Это особенный момент. И его нужно как можно дольше сохранять.

– Кенин говорила, что вы были ее кумиром. Вы об этом знали? Что вы скажете о ее игре?

– Да, я слышала. И она сказала мне очень много приятных вещей в раздевалке. Меня не удивило то, как она вышла и боролась. В предыдущем матче она, по-моему, отыграла матч-пойнты, так что она боец. Она тащит очень много мячей.

Несмотря на отсутствие опыта, она очень сложная соперница. В этом году она провела много матчей, поднимается в рейтинге. Так что я знала, что должна быть готова.

Это третий круг «Большого шлема». Я уже какое-то время не доходила до такой стадии. И с кем бы ты на ней ни встречалась, этот человек уже выиграл пару матчей.

– Этой победой вы практически обеспечили себе возвращение в топ-100. Вы почти точно попадете в основную сетку в Австралии, а значит вопрос с уайлд-кард в общем-то отпадает. Вы рады?

– Моя цель – выигрывать матчи и прибавлять. Даже когда я была моложе, я не сосредотачивалась на рейтинге. Даже когда я еще не бывала первой ракеткой мира, это не было моей целью.

Чем больше матчей ты выигрываешь, тем выше твои шансы получить хороший рейтинг. Это моя цель.

– Кенин последовала за вами – из России во Флориду.

– Она довольно неплохо говорит. По-русски, не по-английски (смех).

– Вы рекомендуете отцам шестилетних российских теннисисток идти на такой шаг?

– Когда я начинала играть, теннис в России был не очень популярен. И возможностей для развития было меньше. В последние годы это изменилось. Сейчас стало больше кортов и тренеров. Стало немного проще – не немного, а намного.

Раньше главными были зимние виды, олимпийские виды – фигурное катание, гимнастика, хоккей. Сейчас теннис стал популярен – возможно, даже популярнее других. Так что стало намного проще. Возможно, если бы я родилась в последние годы, мы бы и не стали переезжать.

– Вы сказали, что вы с Кенин говорили в раздевалке. По-английски или по-русски?

– По-русски.

– Она его еще помнит?

– Да, очень хорошо говорит. Правда, я в этом вопросе не эксперт (смех). Но да, говорит очень хорошо, – сказала Шарапова.