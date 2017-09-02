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    Мария Шарапова: «Для меня главное – что я в четвертом круге. А где сейчас Возняцки – я не знаю»

    Теги Мария Шарапова US Open WTA Каролин Возняцки

    Мария Шарапова прокомментировала слова Каролин Возняцки, которая подвергла организаторов US Open критике в связи с тем, что россиянка проводит матчи на центральном корте.

    «Не я составляю расписание. Я готова бороться везде. Если меня поставят играть на парковку в Квинсе, я с радостью там сыграю.

    Для меня это не имеет значения. Для меня самое главное – что я в четвертом круге. А где сейчас Возняцки, я не знаю», – сказала Шарапова.

    Представительница Дании вылетела во втором круге турнира, проиграв еще одной россиянке – Екатерине Макаровой (2:6, 7:6, 1:6).

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