US Open. Блинкова, Жук, Каменская вышли в основную сетку
В основную сетку US Open вышли три россиянки.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд, квалификация
Третий круг
Виктория Каменская – Клэр Лю (США) – 6:4, 6:2
Софья Жук – Фанчжоу Лю (Китай) – 6:3, 6:2
Анна Блинкова – Бернарда Пера (США) – 6:1, 7:6
Целиком сетка здесь.
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