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    US Open. Блинкова, Жук, Каменская вышли в основную сетку

    Теги US Open результаты WTA Виктория Каменская Софья Жук Анна Блинкова

    В основную сетку US Open вышли три россиянки.

    US Open

    Нью-Йорк, США

    28 августа – 10 сентября 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 400 000 долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд, квалификация

    Третий круг

    Виктория Каменская – Клэр Лю (США) – 6:4, 6:2

    Софья Жук – Фанчжоу Лю (Китай) – 6:3, 6:2

    Анна Блинкова – Бернарда Пера (США) – 6:1, 7:6

    Целиком сетка здесь.

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