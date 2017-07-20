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    Антикоррупционная организация изучает четыре матча «Ролан Гаррос» и «Уимблдона»

    Теги Уимблдон Ролан Гаррос ATP WTA челленджеры и турниры ITF договорные матчи

    Антикоррупционный теннисный орган Tennis Integrity Unit (TIU) сообщил о количестве подозрительных матчей, зафиксированных во втором квартале года.

    С апреля по июнь TIU от своих партнеров в букмекерских агентствах получил 53 уведомления о подозрительной ставочной активности (73 – за этот же период прошлого года).

    40 из этих уведомлений относились к матчам «Челленджеров» и «Фьючерсов», четыре – к турнирам «Большого шлема»: по одному на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» и еще два – в квалификации «Уимблдона».

    Все случаи будут рассмотрены в соответствии с регламентом TIU.

    53 матча – это менее 0,17% всех проведенных за квартал профессиональных матчей (31 281).

    Всего в этом году подозрения букмекеров вызвали 83 матча (за этот же период прошлого – 121).

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