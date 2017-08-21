Рейтинг ATP. Надаль впервые за 3 года стал №1, Димитров вернулся в Топ-10, Кириос – в Топ-20
По результатам игровой недели Рафаэль Надаль впервые за три года возглавил рейтинг ATP. Перед стартом US Open идущий вторым Энди Маррей, которому в Нью-Йорке защищать четвертьфинал, опережает Роджера Федерера, которому защищать не нужно ничего, на пять очков.
Марин Чилич, из-за травмы не защитивший титул в Цинциннати, опустился на седьмое место, пропустив вперед Сашу Зверева. Новый чемпион Цинциннати Григор Димитров вернулся в десятку на девятое место, а финалист Ник Кириос – в двадцатку на 18-е.
Полуфиналисты Цинциннати Джон Изнер и Давид Феррер вернулись в Топ-15 и Топ-25 соответственно. Четвертьфиналист Фрэнсис Тиафу поднялся более чем на 15 позиций и приблизился к Топ-70.
Российский №1 Карен Хачанов, сыгравший в Цинциннати в третьем круге, установил личный рекорд, став 29-м.
Emirates ATP Rankings
Положение на 21 августа 2017
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7645
|2 (1)
|Энди Маррей (Великобритания)
|7150
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|7145
|4 (4)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|5690
|5 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|5325
|6 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|4470
|7 (6)
|Марин Чилич (Хорватия)
|4155
|8 (8)
|Доминик Тим (Австрия)
|4030
|9 (11)
|Григор Димитров (Болгария)
|3710
|10 (9)
|Кеи Нисикори (Япония)
|3195
|14 (19)
|Джон Изнер (США)
|2425
|18 (23)
|Ник Киргиос (Австралия)
|2325
|25 (31)
|Давид Феррер (Испания)
|1695
|29 (32)
|Карен Хачанов (Россия)
|1390
|53 (51)
|Даниил Медведев (Россия)
|889
|54 (55)
|Андрей Рублев (Россия)
|888
|70 (68)
|Андрей Кузнецов (Россия)
|721
|71 (87)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|705
|98 (93)
|Михаил Южный (Россия)
|551
|100 (101)
|Евгений Донской (Россия)
|549
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