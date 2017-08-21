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    Рейтинг ATP. Надаль впервые за 3 года стал №1, Димитров вернулся в Топ-10, Кириос – в Топ-20

    Теги Рафаэль Надаль рейтинги ATP Григор Димитров Ник Кириос

    По результатам игровой недели Рафаэль Надаль впервые за три года возглавил рейтинг ATP. Перед стартом US Open идущий вторым Энди Маррей, которому в Нью-Йорке защищать четвертьфинал, опережает Роджера Федерера, которому защищать не нужно ничего, на пять очков.

    Марин Чилич, из-за травмы не защитивший титул в Цинциннати, опустился на седьмое место, пропустив вперед Сашу Зверева. Новый чемпион Цинциннати Григор Димитров вернулся в десятку на девятое место, а финалист Ник Кириос – в двадцатку на 18-е.

    Полуфиналисты Цинциннати Джон Изнер и Давид Феррер вернулись в Топ-15 и Топ-25 соответственно. Четвертьфиналист Фрэнсис Тиафу поднялся более чем на 15 позиций и приблизился к Топ-70.

    Российский №1 Карен Хачанов, сыгравший в Цинциннати в третьем круге, установил личный рекорд, став 29-м.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 21 августа 2017

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7645
    2 (1) Энди Маррей (Великобритания) 7150
    3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 7145
    4 (4) Стэн Вавринка (Швейцария) 5690
    5 (5) Новак Джокович (Сербия) 5325
    6 (7) Александр Зверев (Германия) 4470
    7 (6) Марин Чилич (Хорватия) 4155
    8 (8) Доминик Тим (Австрия) 4030
    9 (11) Григор Димитров (Болгария) 3710
    10 (9) Кеи Нисикори (Япония) 3195
    14 (19) Джон Изнер (США) 2425
    18 (23) Ник Киргиос (Австралия) 2325
    25 (31) Давид Феррер (Испания) 1695
    29 (32) Карен Хачанов (Россия) 1390
    53 (51) Даниил Медведев (Россия) 889
    54 (55) Андрей Рублев (Россия) 888
    70 (68) Андрей Кузнецов (Россия) 721
    71 (87) Фрэнсис Тиафу (США) 705
    98 (93) Михаил Южный (Россия) 551
    100 (101) Евгений Донской (Россия) 549

     

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