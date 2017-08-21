Рейтинг ATP. Надаль впервые за 3 года стал №1, Димитров вернулся в Топ-10, Кириос – в Топ-20

По результатам игровой недели Рафаэль Надаль впервые за три года возглавил рейтинг ATP. Перед стартом US Open идущий вторым Энди Маррей, которому в Нью-Йорке защищать четвертьфинал, опережает Роджера Федерера, которому защищать не нужно ничего, на пять очков.

Марин Чилич, из-за травмы не защитивший титул в Цинциннати, опустился на седьмое место, пропустив вперед Сашу Зверева. Новый чемпион Цинциннати Григор Димитров вернулся в десятку на девятое место, а финалист Ник Кириос – в двадцатку на 18-е.

Полуфиналисты Цинциннати Джон Изнер и Давид Феррер вернулись в Топ-15 и Топ-25 соответственно. Четвертьфиналист Фрэнсис Тиафу поднялся более чем на 15 позиций и приблизился к Топ-70.

Российский №1 Карен Хачанов, сыгравший в Цинциннати в третьем круге, установил личный рекорд, став 29-м.

Emirates ATP Rankings

Положение на 21 августа 2017

