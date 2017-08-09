Роджер Федерер: «Надеюсь, что Рафа станет первой ракеткой мира»

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал то, что Рафаэль Надаль станет первой ракеткой мира, если в Монреале выйдет в полуфинал.

«Это было бы очень мощно. Я помню, как в прошлом году он был травмирован, а сейчас он всего в нескольких матчах от первой строчки. Кажется, что до нее далеко, но в то же время очень близко – ему просто нужно не терять сосредоточенность. Я надеюсь, что ему удастся стать первым. А если не удастся, я буду рад, что Энди Маррей проведет еще одну неделю на первой строчке, потому что он показал невероятные результаты, чтобы на нее попасть. Я безумно уважаю Энди.

На уровне первой строчки рейтинга произойдет смена караула, и я надеюсь, что Рафа сможет занять место она вершине».