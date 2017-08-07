У финалистки «Ролан Гаррос»-2012 Эррани обнаружен запрещенный препарат

Финалистка «Ролан Гаррос»-2012 Сара Эррани в начале года сдала положительный тест на анастрозол (торговое название – аримидекс) – запрещенный гормональный стимулянт, обычно использующийся при лечении рака груди. Об этом сообщает Corriere della Sera.

30-летняя Эррани – 98-я ракетка мира в сегодняшнем рейтинге WTA – проведет пресс-конференцию, где представит свое объяснение присутствия вещества в ее организме, на этой неделе.

Эррани обладательница девяти одиночных и 25 парных титулов уровня основного тура. В паре четырежды побеждала на турнирах «Большого шлема» (все – с соотечественницей Робертой Винчи) и была первой ракеткой мира, в одиночке доходила до финала «Ролан Гаррос»-2012, который проиграла Марии Шараповой, и поднималась на пятую строчку рейтинга.

В этом году выиграла 13 матчей уровня основных сеток WTA, в том числе на завершившейся неделе в Вашингтоне.