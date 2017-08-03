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    Елена Веснина: «Шарапову активно критиковали те, кому в спортивном плане до нее – как до Луны пешком»

    Теги Мария Шарапова Елена Веснина WTA Кристина Младенович

    Россиянка Елена Веснина прокомментировала то, что некоторые теннисистки критикуют Марию Шарапову, возвращающуюся в тур после 15-месячной дисквалификации за мельдоний.

    «Я говорила, например, с Младенович, которая одной из первых очень резко по Шараповой высказалась. Мол, Маша нечестно свои титулы завоевала… Но ей это неинтересно. Кристине важно просто что-то сказать, чтобы ее слова попали в прессу и вызвали резонанс. Большинству других девушек, наверное, тоже. Причем, заметьте – Шарапову активно критиковали те, кому в спортивном плане до нее – как до Луны пешком! Та же Серена ничего плохого про Машу за все это время не говорила».

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