Россиянка Елена Веснина прокомментировала то, что некоторые теннисистки критикуют Марию Шарапову, возвращающуюся в тур после 15-месячной дисквалификации за мельдоний.

«Я говорила, например, с Младенович, которая одной из первых очень резко по Шараповой высказалась. Мол, Маша нечестно свои титулы завоевала… Но ей это неинтересно. Кристине важно просто что-то сказать, чтобы ее слова попали в прессу и вызвали резонанс. Большинству других девушек, наверное, тоже. Причем, заметьте – Шарапову активно критиковали те, кому в спортивном плане до нее – как до Луны пешком! Та же Серена ничего плохого про Машу за все это время не говорила».