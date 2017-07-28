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    Дочь Кафельникова попала в реанимацию

    Теги Евгений Кафельников Алеся Кафельникова

    Дочь экс-первой ракетки мира, вице-президента ФТР Евгения Кафельникова Алеся попала в реанимацию, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на журнал Hello.

    Перед появлением этой новости Кафельников в твиттере называл себя плохим отцом: «Не могу больше в себе держать!! Помогите. Я – отец-неудачник!! Вот что самое противное для любого родителя – осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю.

    Я попал в «ад»! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл».

    Также он отправил твит со словом «наркотики».

     

    Евгений Кафельников: «С парнем дочери была жесткая беседа – на тему наркотиков»

     

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