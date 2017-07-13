Четвертая ракетка мира Новак Джокович, вчера снявшийся с четвертьфинала «Уимблдона» из-за травмы, оценил свои ближайшие перспективы.

«Возможно, врачи предложат операцию, но я не хочу ее делать. Ложиться под нож или травить себя таблетками я не хочу. В такой ситуации логично взять продолжительный перерыв, причем не только для организма, но и для сознания.

Я всю карьеру следовал школьному расписанию, не получил ни одного замечания. Может, теперь я пропущу семестр.

Никто из специалистов, с которыми я разговаривал, не дал четкого плана действий. У всех разные предложения. Пока травма беспокоит меня только периодически, это терпимо. Но вот семь-десять месяцев было нормально, а теперь наступило обострение. И чем больше я играю, тем хуже мне становится. Так что да, по всей видимости, пришло время подумать о перерыве.

К сожалению, травмы – это часть спорта. Профессиональный теннис становится все более физически затратным, особенно последние пару лет. Непросто весь сезон играть на элитном уровне, а потом то же самое делать в следующем, оставаясь при этом здоровым.

Для спортсмена очень тяжело сниматься, особенно когда ты хорошо играешь. А я здесь играл очень хорошо – возможно, лучше, чем когда-либо за последние десять месяцев. Так что это очень обидно. Теперь мне нужно понять, почему так получилось и какие уроки из этого стоит извлечь».