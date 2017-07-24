Рейтинг ATP. Рублев вошел в Топ-50, Феррер – в Топ-35, Изнер – в Топ-20
Среди трех чемпионов недели: Джона Изнера (Ньюпорт), Давида Феррера (Баштад) и Андрея Рублева (Умаг), – самый значительный рейтинговый подъем произвел 19-летний россиянин, прибавивший 25 позиций и впервые вошедший в Топ-50.
Полуфиналист Баштада Андрей Кузнецов поднялся на 17 позиций и приблизился к Топ-70, а Александр Долгополов, которому он проиграл, в Топ-70 вернулся.
Финалист Ньюпорта Мэтью Эбден поднялся почти на сто позиций и приблизился к возвращению в Топ-150.
Emirates ATP Rankings
Положение на 24 июля 2017
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Энди Маррей (Великобритания)
|7750
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7465
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6545
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|6325
|5 (5)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|6140
|6 (6)
|Марин Чилич (Хорватия)
|5075
|7 (7)
|Доминик Тим (Австрия)
|4030
|8 (8)
|Кеи Нисикори (Япония)
|3740
|9 (9)
|Милош Раонич (Канада)
|3310
|10 (10)
|Григор Димитров (Болгария)
|3160
|20 (21)
|Джон Изнер (США)
|2045
|32 (33)
|Карен Хачанов (Россия)
|1249
|33 (46)
|Давид Феррер (Испания)
|1210
|48 (49)
|Даниил Медведев (Россия)
|902
|49 (74)
|Андрей Рублев (Россия)
|895
|67 (89)
|Александр Долгополов (Украина)
|701
|71 (88)
|Андрей Кузнецов (Россия)
|680
|85 (76)
|Михаил Южный (Россия)
|605
|98 (92)
|Евгений Донской (Россия)
|549
|154 (249)
|Мэтью Эбден (Австралия)
|363
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