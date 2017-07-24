Среди трех чемпионов недели: Джона Изнера (Ньюпорт), Давида Феррера (Баштад) и Андрея Рублева (Умаг), – самый значительный рейтинговый подъем произвел 19-летний россиянин, прибавивший 25 позиций и впервые вошедший в Топ-50.

Полуфиналист Баштада Андрей Кузнецов поднялся на 17 позиций и приблизился к Топ-70, а Александр Долгополов, которому он проиграл, в Топ-70 вернулся.

Финалист Ньюпорта Мэтью Эбден поднялся почти на сто позиций и приблизился к возвращению в Топ-150.

Emirates ATP Rankings

Положение на 24 июля 2017

