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    Рейтинг ATP. Рублев вошел в Топ-50, Феррер – в Топ-35, Изнер – в Топ-20

    Теги Давид Феррер рейтинги ATP Джон Изнер Андрей Рублев

    Среди трех чемпионов недели: Джона Изнера (Ньюпорт), Давида Феррера (Баштад) и Андрея Рублева (Умаг), – самый значительный рейтинговый подъем произвел 19-летний россиянин, прибавивший 25 позиций и впервые вошедший в Топ-50.

    Полуфиналист Баштада Андрей Кузнецов поднялся на 17 позиций и приблизился к Топ-70, а Александр Долгополов, которому он проиграл, в Топ-70 вернулся.

    Финалист Ньюпорта Мэтью Эбден поднялся почти на сто позиций и приблизился к возвращению в Топ-150.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 24 июля 2017

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 7750
    2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7465
    3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6545
    4 (4) Новак Джокович (Сербия) 6325
    5 (5) Стэн Вавринка (Швейцария) 6140
    6 (6) Марин Чилич (Хорватия) 5075
    7 (7) Доминик Тим (Австрия) 4030
    8 (8) Кеи Нисикори (Япония) 3740
    9 (9) Милош Раонич (Канада) 3310
    10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3160
    20 (21) Джон Изнер (США) 2045
    32 (33) Карен Хачанов (Россия) 1249
    33 (46) Давид Феррер (Испания) 1210
    48 (49) Даниил Медведев (Россия) 902
    49 (74) Андрей Рублев (Россия) 895
    67 (89) Александр Долгополов (Украина) 701
    71 (88) Андрей Кузнецов (Россия) 680
    85 (76) Михаил Южный (Россия) 605
    98 (92) Евгений Донской (Россия) 549
    154 (249) Мэтью Эбден (Австралия) 363

     

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