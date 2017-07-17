Рейтинг ATP. Федерер вернулся в Топ-3, Димитров – в Топ-10, Рублев дебютировал в Топ-80
По итогам «Уимблдона» преимущество не защитившего титул Энди Маррея над Рафаэлем Надалем сократилось до 285 очков (Надалю до конца сезона защищать меньше 400 очков, Маррею – почти 5 500).
Чемпион «Уимблдона» Роджер Федерер прибавил две позиции и впервые почти за год вернулся в Топ-3, вытеснив оттуда Стэна Вавринку, в Лондоне проигравшего в первом круге.
Григор Димитров, уступивший Федереру в четвертом круге «Уимблдона», вернулся в Топ-10, вытеснив оттуда Жо-Вильфреда Тсонга.
Почти все россияне в Топ-100 рейтинга – кроме Андрея Кузнецова – прибавили по несколько позиций, включая Андрей Рублева, который на «Уимблдоне» прошел квалификацию и один круг, благодаря чему дебютировал в Топ-80.
Emirates ATP Rankings
Положение на 17 июля 2017
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Энди Маррей (Великобритания)
|7750
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7465
|3 (5)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6545
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|6325
|5 (3)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|6140
|6 (6)
|Марин Чилич (Хорватия)
|5075
|7 (8)
|Доминик Тим (Австрия)
|4030
|8 (9)
|Кеи Нисикори (Япония)
|3740
|9 (7)
|Милош Раонич (Канада)
|3310
|10 (11)
|Григор Димитров (Болгария)
|3160
|33 (34)
|Карен Хачанов (Россия)
|1249
|49 (49)
|Даниил Медведев (Россия)
|902
|74 (95)
|Андрей Рублев (Россия)
|647
|76 (82)
|Михаил Южный (Россия)
|640
|82 (76)
|Андрей Кузнецов (Россия)
|596
|92 (98)
|Евгений Донской (Россия)
|562
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