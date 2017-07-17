По итогам «Уимблдона» преимущество не защитившего титул Энди Маррея над Рафаэлем Надалем сократилось до 285 очков (Надалю до конца сезона защищать меньше 400 очков, Маррею – почти 5 500).

Чемпион «Уимблдона» Роджер Федерер прибавил две позиции и впервые почти за год вернулся в Топ-3, вытеснив оттуда Стэна Вавринку, в Лондоне проигравшего в первом круге.

Григор Димитров, уступивший Федереру в четвертом круге «Уимблдона», вернулся в Топ-10, вытеснив оттуда Жо-Вильфреда Тсонга.

Почти все россияне в Топ-100 рейтинга – кроме Андрея Кузнецова – прибавили по несколько позиций, включая Андрей Рублева, который на «Уимблдоне» прошел квалификацию и один круг, благодаря чему дебютировал в Топ-80.

Emirates ATP Rankings

Положение на 17 июля 2017

