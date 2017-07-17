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    Рейтинг ATP. Федерер вернулся в Топ-3, Димитров – в Топ-10, Рублев дебютировал в Топ-80

    Теги рейтинги ATP Григор Димитров Андрей Рублев

    По итогам «Уимблдона» преимущество не защитившего титул Энди Маррея над Рафаэлем Надалем сократилось до 285 очков (Надалю до конца сезона защищать меньше 400 очков, Маррею – почти 5 500).

    Чемпион «Уимблдона» Роджер Федерер прибавил две позиции и впервые почти за год вернулся в Топ-3, вытеснив оттуда Стэна Вавринку, в Лондоне проигравшего в первом круге.

    Григор Димитров, уступивший Федереру в четвертом круге «Уимблдона», вернулся в Топ-10, вытеснив оттуда Жо-Вильфреда Тсонга.

    Почти все россияне в Топ-100 рейтинга – кроме Андрея Кузнецова – прибавили по несколько позиций, включая Андрей Рублева, который на «Уимблдоне» прошел квалификацию и один круг, благодаря чему дебютировал в Топ-80.

    Emirates ATP Rankings

    Положение на 17 июля 2017

    Место Теннисист (страна) Очки
    1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 7750
    2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7465
    3 (5) Роджер Федерер (Швейцария) 6545
    4 (4) Новак Джокович (Сербия) 6325
    5 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 6140
    6 (6) Марин Чилич (Хорватия) 5075
    7 (8) Доминик Тим (Австрия) 4030
    8 (9) Кеи Нисикори (Япония) 3740
    9 (7) Милош Раонич (Канада) 3310
    10 (11) Григор Димитров (Болгария) 3160
    33 (34) Карен Хачанов (Россия) 1249
    49 (49) Даниил Медведев (Россия) 902
    74 (95) Андрей Рублев (Россия) 647
    76 (82) Михаил Южный (Россия) 640
    82 (76) Андрей Кузнецов (Россия) 596
    92 (98) Евгений Донской (Россия) 562

     

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