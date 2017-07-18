Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер, в прошлом месяце объявленный банкротом, мог потерять свое состояние в результате неудачных инвестиций в нефтегазовую промышленность Нигерии.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на внутреннюю переписку менеджерского агентства Doyen Global, несколько лет назад представлявшего Беккера. В ней речь идет о вложении размером более 10 000 000 долларов в нигерийский нефтегазовый бизнес.

И представители Doyen Global, и Беккер от комментариев отказались.

Добавим, состояние Беккера до процедуры банкротства оценивалось более чем в 130 000 000 долларов. Сам он после того, как был объявлен банкротом, заявил, что по-прежнему более чем платежеспособен.