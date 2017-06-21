Борис Беккер объявлен банкротом

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер сегодня в Лондоне объявлен банкротом после того, как суд отказался отложить рассмотрение дела на 28 дней.

Требование об объявлении 49-летнего Беккера банкротом было подано банкирами Arbuthnot Latham & Co в связи с долгом теннисиста им, датированным 2015 годом.

Адвокат экс-первой ракетки мира заявлял, что его клиент сможет погасить задолженность в ближайшее время после того, как перезаложит свой дом на Мальорке, что позволит ему выручить 6 000 000 евро.

Судья, отметившая, что «помнит, как Беккер играл на Центральном корте», удовлетворила требование кредиторов, сказав, что теннисист «производит впечатление человека с головой в песке».

За 15-летнюю карьеру (1984-99) Беккер выиграл 49 одиночных титулов уровня ATP и заработал более 25 000 000 долларов призовых. В течение трех лет с 2013-го тренировал Новака Джоковича и помог ему выиграть шесть титулов «Большого шлема».