Рейтинг WTA. Плишкова 1-я, Мугуруса и Конта – в Топ-5, Азаренко приблизилась к Топ-200
По итогам «Уимблдона» Каролина Плишкова впервые стала первой ракеткой мира.
Чемпионка «Уимблдона» Гарбинье Мугуруса вернулась в Топ-10, вытеснив оттуда прошлогоднюю чемпионку Серену Уильямс.
Личные рекорды установили полуфиналистка турнира Йоханна Конта (4), четвертьфиналистка Елена Остапенко (12), а также 21-летняя Анетт Контавейт, впервые дошедшая в Лондоне до третьего круга (32).
Полуфиналистка Магдалена Рыбарикова поднялась на 50 с лишним позиций и приблизилась к Топ-30, а четвертьфиналистка Петра Мартич – на 40 с лишним и вошла в Топ-90.
Первая ракетка России Светлана Кузнецова, впервые за десять лет сыгравшая в четвертьфинале «Уимблдона», осталась восьмой. Прошлогодняя полуфиналистка Елена Веснина потеряла три позиции, но осталась в Топ-20. Екатерина Макарова, не защитившая прошлогодний четвертый круг, выпала из Топ-50.
Мария Шарапова, на «Уимблдоне» не выступавшая, поднялась на девять позиций, а Виктория Азаренко, дошедшая до 1/8 финала, приблизилась к Топ-200.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 17 июля 2017
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (3)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|6855
|2 (2)
|Симона Халеп (Румыния)
|6670
|3 (1)
|Анжелик Кербер (Германия)
|5975
|4 (7)
|Йоханна Конта (Великобритания)
|5110
|5 (15)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|4990
|6 (5)
|Элина Свитолина (Украина)
|4935
|7 (6)
|Каролин Возняцки (Дания)
|4780
|8 (8)
|Светлана Кузнецова (Россия)
|4500
|9 (11)
|Винус Уильямс (США)
|4461
|10 (10)
|Агнешка Радванска (Польша)
|3985
|12 (13)
|Елена Остапенко (Латвия)
|3530
|15 (4)
|Серена Уильямс (США)
|2810
|18 (17)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|2160
|19 (16)
|Елена Веснина (Россия)
|2121
|31 (30)
|Дарья Касаткина (Россия)
|1520
|32 (38)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|1505
|33 (87)
|Магдалена Рыбарикова (Словакия)
|1479
|59 (47)
|Екатерина Макарова (Россия)
|1025
|65 (66)
|Наталья Вихлянцева (Россия)
|933
|85 (80)
|Евгения Родина (Россия)
|712
|89 (135)
|Петра Мартич (Хорватия)
|688
|92 (75)
|Екатерина Александрова (Россия)
|669
|171 (180)
|Мария Шарапова (Россия)
|310
|201 (683)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|270
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