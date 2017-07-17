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    Рейтинг WTA. Плишкова 1-я, Мугуруса и Конта – в Топ-5, Азаренко приблизилась к Топ-200

    Теги рейтинги WTA Виктория Азаренко Йоханна Конта Каролина Плишкова Анетт Контавейт Гарбинье Мугуруса

    По итогам «Уимблдона» Каролина Плишкова впервые стала первой ракеткой мира.

    Чемпионка «Уимблдона» Гарбинье Мугуруса вернулась в Топ-10, вытеснив оттуда прошлогоднюю чемпионку Серену Уильямс.

    Личные рекорды установили полуфиналистка турнира Йоханна Конта (4), четвертьфиналистка Елена Остапенко (12), а также 21-летняя Анетт Контавейт, впервые дошедшая в Лондоне до третьего круга (32).

    Полуфиналистка Магдалена Рыбарикова поднялась на 50 с лишним позиций и приблизилась к Топ-30, а четвертьфиналистка Петра Мартич – на 40 с лишним и вошла в Топ-90.

    Первая ракетка России Светлана Кузнецова, впервые за десять лет сыгравшая в четвертьфинале «Уимблдона», осталась восьмой. Прошлогодняя полуфиналистка Елена Веснина потеряла три позиции, но осталась в Топ-20. Екатерина Макарова, не защитившая прошлогодний четвертый круг, выпала из Топ-50.

    Мария Шарапова, на «Уимблдоне» не выступавшая, поднялась на девять позиций, а Виктория Азаренко, дошедшая до 1/8 финала, приблизилась к Топ-200.

    WTA Tour Singles Rankings

    Положение на 17 июля 2017

    Место Теннисистка (страна) Очки
    1 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6855
    2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6670
    3 (1) Анжелик Кербер (Германия) 5975
    4 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 5110
    5 (15) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4990
    6 (5) Элина Свитолина (Украина) 4935
    7 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4780
    8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4500
    9 (11) Винус Уильямс (США) 4461
    10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985
    12 (13) Елена Остапенко (Латвия) 3530
    15 (4) Серена Уильямс (США) 2810
    18 (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2160
    19 (16) Елена Веснина (Россия)  2121
    31 (30) Дарья Касаткина (Россия) 1520
    32 (38) Анетт Контавейт (Эстония) 1505
    33 (87) Магдалена Рыбарикова (Словакия) 1479
    59 (47) Екатерина Макарова (Россия) 1025
    65 (66) Наталья Вихлянцева (Россия) 933
    85 (80) Евгения Родина (Россия) 712
    89 (135) Петра Мартич (Хорватия) 688
    92 (75) Екатерина Александрова (Россия) 669
    171 (180) Мария Шарапова (Россия) 310
    201 (683) Виктория Азаренко (Беларусь) 270

     

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