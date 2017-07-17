По итогам «Уимблдона» Каролина Плишкова впервые стала первой ракеткой мира.

Чемпионка «Уимблдона» Гарбинье Мугуруса вернулась в Топ-10, вытеснив оттуда прошлогоднюю чемпионку Серену Уильямс.

Личные рекорды установили полуфиналистка турнира Йоханна Конта (4), четвертьфиналистка Елена Остапенко (12), а также 21-летняя Анетт Контавейт, впервые дошедшая в Лондоне до третьего круга (32).

Полуфиналистка Магдалена Рыбарикова поднялась на 50 с лишним позиций и приблизилась к Топ-30, а четвертьфиналистка Петра Мартич – на 40 с лишним и вошла в Топ-90.

Первая ракетка России Светлана Кузнецова, впервые за десять лет сыгравшая в четвертьфинале «Уимблдона», осталась восьмой. Прошлогодняя полуфиналистка Елена Веснина потеряла три позиции, но осталась в Топ-20. Екатерина Макарова, не защитившая прошлогодний четвертый круг, выпала из Топ-50.

Мария Шарапова, на «Уимблдоне» не выступавшая, поднялась на девять позиций, а Виктория Азаренко, дошедшая до 1/8 финала, приблизилась к Топ-200.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 17 июля 2017

