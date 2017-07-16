Федерер выиграл рекордный 19-й «Шлем» и 8-й «Уимблдон»
Роджер Федерер (3), в финале «Уимблдона» обыгравший Марина Чилича (7) 6:3, 6:1, 6:4, выиграл рекордный для мужского тенниса 19-й титул «Большого шлема» в карьере, второй в сезоне и восьмой – на «Уимблдоне».
Швейцарец, которому в следующем месяце исполнится 36, победил на «Уимблдоне» впервые за пять лет и выиграл больше одного «Шлема» в сезоне впервые за восемь (в начале года выиграл Australian Open).
Федерер превзошел уимблдонский рекорд Пита Сампраса, выигрывавшего турнир семь раз, и теперь по этому показателю в одиночном теннисе уступает только Мартине Навратиловой (9).
Федерер стал вторым чемпионом «Шлема» в сезоне после Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос», завоевавшим титул, не уступив за турнир ни партии.
2003 🏆— Wimbledon (@Wimbledon) 16 июля 2017 г.
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2009 🏆
2012 🏆
2017 🏆
The moment @rogerfederer won #Wimbledon title No.8 pic.twitter.com/rMzNNA6M0K
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