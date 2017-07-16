Федерер выиграл рекордный 19-й «Шлем» и 8-й «Уимблдон»

Роджер Федерер (3), в финале «Уимблдона» обыгравший Марина Чилича (7) 6:3, 6:1, 6:4, выиграл рекордный для мужского тенниса 19-й титул «Большого шлема» в карьере, второй в сезоне и восьмой – на «Уимблдоне».

Швейцарец, которому в следующем месяце исполнится 36, победил на «Уимблдоне» впервые за пять лет и выиграл больше одного «Шлема» в сезоне впервые за восемь (в начале года выиграл Australian Open).

Федерер превзошел уимблдонский рекорд Пита Сампраса, выигрывавшего турнир семь раз, и теперь по этому показателю в одиночном теннисе уступает только Мартине Навратиловой (9).

Федерер стал вторым чемпионом «Шлема» в сезоне после Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос», завоевавшим титул, не уступив за турнир ни партии.