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    Федерер выиграл рекордный 19-й «Шлем» и 8-й «Уимблдон»

    Теги Роджер Федерер Пит Сампрас видео Уимблдон Мартина Навратилова ATP рекорды

    Роджер Федерер (3), в финале «Уимблдона» обыгравший Марина Чилича (7) 6:3, 6:1, 6:4, выиграл рекордный для мужского тенниса 19-й титул «Большого шлема» в карьере, второй в сезоне и восьмой – на «Уимблдоне».

    Швейцарец, которому в следующем месяце исполнится 36, победил на «Уимблдоне» впервые за пять лет и выиграл больше одного «Шлема» в сезоне впервые за восемь (в начале года выиграл Australian Open).

    Федерер превзошел уимблдонский рекорд Пита Сампраса, выигрывавшего турнир семь раз, и теперь по этому показателю в одиночном теннисе уступает только Мартине Навратиловой (9).

    Федерер стал вторым чемпионом «Шлема» в сезоне после Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос», завоевавшим титул, не уступив за турнир ни партии.

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