Федерер в 11-й раз вышел в финал «Уимблдона»

35-летний швейцарец Роджер Федерер, на «Уимблдоне» обыгравший чеха Томаша Бердыха со счетом 7:6, 7:6, 6:4, в 11-й раз вышел в финал этого турнира. Таким образом, Федерер обновил собственный рекорд по количеству финалов «Уимблдона». В решающем матче он поборется за рекордный восьмой титул.

Всего для Федерера это будет 29-й финал турнира «Большого шлема» – он опять же обновил собственный рекорд. Вообще на турнирах уровня АТР это будет 141-й финал швейцарца.

Федерер стал вторым в списке самых возрастных финалистов «Уимблдона». Уступает он только Кену Роузуоллу, который в 1974 году в 39 лет дошел до решающего матча.

В финал «Уимблдона» Федерер вышел, не проиграв ни сета. Там он сыграет с Марином Чиличем, в личных встречах с которым ведет 6-1.