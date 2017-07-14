Уимблдон. Пары. Макарова и Веснина во второй раз вышли в финал
Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в финал «Уимблдона». Для российской пары это будет шестой финал «Большого шлема» и второй – на «Уимблдоне». В предыдущих пяти финалах они выиграли два титула, но на «Уимблдоне» в 2015 году проиграли Сане Мирзе и Мартине Хингис.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Полуфинал
Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия) – Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия)
7:56:2
7:56:2
- Дата проведения
- 14 июля, 13.10
Моника Никулеску (Румыния) / Хаоцзин Чжань (Тайвань) – Рената Ворачова (Чехия) / Макото Ниномия (Япония)
7:60:0
7:60:0
- Дата проведения
- 14 июля, 15.05
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