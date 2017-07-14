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    Уимблдон. Пары. Макарова и Веснина во второй раз вышли в финал

    Теги Елена Веснина Уимблдон пары результаты WTA Екатерина Макарова

    Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в финал «Уимблдона». Для российской пары это будет шестой финал «Большого шлема» и второй – на «Уимблдоне». В предыдущих пяти финалах они выиграли два титула, но на «Уимблдоне» в 2015 году проиграли Сане Мирзе и Мартине Хингис.

    Уимблдон

    Лондон, Великобритания

    3 – 16 июля 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

    Открытые корты, трава

    Парный разряд

    Полуфинал

    Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия) Анна-Лена Гренефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия)
    7:56:2
    Дата проведения
    14 июля, 13.10
    Онлайн матча

     

    Моника Никулеску (Румыния) / Хаоцзин Чжань (Тайвань) Рената Ворачова (Чехия) / Макото Ниномия (Япония)
    7:60:0
    Дата проведения
    14 июля, 15.05
    Онлайн матча

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