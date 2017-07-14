Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в финал «Уимблдона». Для российской пары это будет шестой финал «Большого шлема» и второй – на «Уимблдоне». В предыдущих пяти финалах они выиграли два титула, но на «Уимблдоне» в 2015 году проиграли Сане Мирзе и Мартине Хингис.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Полуфинал