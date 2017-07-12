Впервые с «Ролан Гаррос»-2009 из «Большой четверки» в полуфинал «Шлема» вышел только Федерер

35-летний швейцарец Роджер Федерер стал единственным представителем «Большой четверки» мужского тенниса, вышедшим в полуфинал «Уимблдона»-2017. Рафаэль Надаль проиграл в четвертом круге, Энди Маррей – в четвертьфинале, а Новак Джокович со своего четвертьфинала снялся.

В последний раз такое случалось на «Ролан Гаррос»-2009, который Федерер выиграл.